Meteo Modena, le previsioni per il weekend 31 ottobre-1 novembre

Il promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo occidentale ormai coinvolge più direttamente anche l'Italia, regalando condizioni di stabilità sull'Emilia Romagna. Tempo soleggiato con al più passaggio di innocue nubi alte; da segnalare tuttavia la possibilità di nebbie o nubi basse lungo il Po e pianure limitrofe specie durante la notte e al mattino. Temperature in ulteriore rialzo con clima diurno decisamente molto mite per il periodo su Appennino e aree di pianura soleggiate, più freddo e umido nelle aree nebbiose. Ecco, giorno per giorno, la tendenza meteo a cura di 3bmeteo.

Previsioni per sabato 31 ottobre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3852m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni per domenica 1 novembre

cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3707m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.