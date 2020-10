Meteo Modena, le previsioni per il weekend 10-11 ottobre

Bel tempo a Modena, grazie al temporaneo incremento dell'alta pressione, che si prolungherà però solo fino a sabato 10 ottobre quando dal pomeriggio-sera, e poi nel corso di domenica 11 ottobre, un nuovo peggioramento del tempo investirà la Regione portando altre piogge e rovesci in estensione dall'Emilia verso la Romagna. Ecco, giorno per giorno, la tendenza meteo a cura di 3bmeteo.

Previsioni per venerdì 9 ottobre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22.7°C, la minima di 8.9°C, lo zero termico si attesterà a 3960m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni per sabato 10 ottobre

Cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3128m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni per domenica 11 ottobre

Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 22mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2213m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.