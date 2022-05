Meteo | In arrivo una nuova perturbazione sull'Emilia con piogge e rovesci diffusi

"Dopo un avvio di settimana caratterizzato da una discreta variabilità diurna, con rovesci e temporali a ridosso dei rilievi e tempo prevalentemente stabile e asciutto in pianura, la primavera subirà una nuova battuta d'arresto per l'arrivo di una nuova perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale. Nel corso della giornata di giovedì, infatti, il minimo depressionario risalirà dal basso Tirreno, portando gradualmente molte nubi sulla Regione a partire dai settori occidentali".

A fare il punto il meteorologo di 3bmeteo.com Alessandro Conigliaro, che prosegue: "Dal pomeriggio le prime piogge inizieranno ad interessare i settori appenninici e pedemontani centro-occidentali, divenendo diffusi ed estesi entro sera al resto dei settori. La fase più intensa della perturbazione proseguirà anche venerdì, con fenomeni che risulteranno diffusi fino al mattino, ma già nel corso del pomeriggio subiranno una graduale attenuazione con ultimi residui fenomeni che potranno ancora interessare in serata l'Appennino. La perturbazione sarà accompagnata da un deciso calo termico per la media del periodo, specie venerdì e da venti tra moderati e forti dai quadranti orientali che interesseranno prevalentemente i settori costieri. Il tempo del weekend sarà caratterizzato da residua variabilità, ma nel complesso più stabile e asciutto, con nubi sparse sabato e ancora qualche piovasco sparso domenica. Dalla prossima settimana torneranno il bel tempo e clima mite".

Il tempo a Modena

il meteo sulla città emiliana sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato fino al mattino di giovedì, dal pomeriggio rapido aumento della nuvolosità, associati a prime precipitazioni deboli o moderate. In serata intensificazione dei fenomeni con piogge e rovesci che insisteranno su tutta la provincia fino al mattino di venerdì. Precipitazioni in attenuazione dal pomeriggio, in esaurimento entro sera, eccetto in Appennino con possibili residui piovaschi. Fenomeni che potranno risultare più intensi sulle zone pedemontane e collinari, con accumuli fino a 15-20 mm.

Temperature in deciso calo, specie le massime, con valori diurni che non andranno oltre i 15-16°C, inferiori in Appennino. Clima fresco per il periodo e a tratti ventoso, con venti che soffieranno fino a moderati dai quadranti orientali. Nel corso del weekend, le condizioni meteo saranno caratterizzate da residua variabilità, con nuvolosità sparsa e qualche occasionale piovasco domenica. Tempo più stabile e asciutto dalla prossima settimana, grazie al rinforzo dell'anticiclone.