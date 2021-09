Meteo | Tromba d'aria a Fossoli: "Venti fino a 300 km orari"

La devastante tromba d'aria che ha investito la zona di Fossoi di Carpi nel pomeriggio di domenica 19 settembre è stato un fenomeno estremamente particolare e certamente inusuale per il nostro territorio, seppur non del tutto inedito.

Come spiega il meteorologo Stefano Ghisu di 3bmeteo.com, "il transito in quota di un vortice freddo sull'Emilia, ha fortemente esaltato la convezione quindi rafforzato l'attività temporalesca, con elevata vorticità indotta dal rapido moto verticale di masse d'aria più calde presenti al suolo, a contatto con correnti (discensionali) più fredde in quota. Il forte gradiente di temperatura lungo la colonna d'aria, ha causato quindi un'intensificazione della vorticità, complici le differenti direzioni dei venti sul bordo del vortice, alle varie quote atmosferiche; condizioni tali da imprimere un forte rotazione alle celle temporalesche, favorendo la formazione di un Tornado con venti al suo interno anche superiori i 300km/h".

Previsioni per le prossime ore e per i prossimi giorni

Una residua circolazione depressionaria in allontanamento sui Balcani settentrionali rinnova ancora residui fenomeni tra la notte e il primo mattino di martedì, specie su Emilia e medio-bassa Romagna ma con tendenza a miglioramento entro la serata. A seguire maggiore stabilità con ampi spazi soleggiati grazie al rinforzo della pressione da Ovest. Clima fresco al primo mattino con minime anche vicine ai 10/13°C e massime in leggero rialzo in vista del prossimo weekend con punte sabato di 27/28°C. Cambierà poi domenica, perché giungerà una nuova saccatura atlantiche responsabile di un peggioramento del tempo con piogge e rovesci in avanzamento da Ovest.