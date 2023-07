Meteo | “Estate in crisi tra il 3 e il 5 agosto; ondata temporalesca e temperature giù anche di 8-10°C”

“Agosto esordirà ancora una volta con un Italia divisa meteorologicamente divisa in due” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “al Nord infatti è in arrivo qualche nuovo temporale anche di forte intensità, specie su Alpi e Prealpi ma occasionalmente anche in Pianura Padana. Più stabile almeno fin a metà settimana al Centrosud, con caldo in nuova ma temporanea intensificazione: in particolare entro giovedì previsti picchi anche di 34-36°C al Centro, fino a sfiorare anche i 38-40°C al Sud, Sicilia e Sardegna.

“L’estate subirà invece una prima crisi tra il 3 e il 5 agosto” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “una intensa perturbazione di stampo prettamente autunnale interesserà infatti l’Europa portando pioggia, venti forti e tracollo termico. La sua coda però raggiungerà anche l’Italia portando ulteriori temporali al Nord giovedì 3, in successiva estensione anche al Centrosud tra venerdì 4 e sabato 5 agosto. La perturbazione sarà accompagnata e seguita da aria decisamente più fresca, con temperature in calo anche di oltre 8-10°C su gran parte del Mediterraneo centrale entro il weekend. Proprio questi marcati contrasti termici con l’aria calda e umida preesistente, potranno creare i presupposti per fenomeni localmente violenti accompagnati da grandine grossa, nubifragi e colpi di vento non solo al Nord ma questa volta anche al Centrosud. C’è però una buona notizia che riguarda la domenica: ad oggi dovrebbe essere in larga parte soleggiata ovunque con clima decisamente gradevole, anche se a tratti ventilato per residui venti di Maestrale e Tramontana specie al Sud.”

La situazione in regione e a Modena

L’alta pressione, nel corso della settimana, verrà progressivamente smantellata dall’approfondimento sulla nostra Penisola di una vasta circolazione depressionaria in arrivo dall’Europa nordoccidentale. Anche sull’Emilia-Romagna assisteremo così a un cambio di rotta, in particolar da metà settimana. Già tra martedì e giovedì si vedranno i primi effetti di un fronte in transito su Alpi e Prealpi che favorirà annuvolamenti di passaggio, ma senza precipitazioni degne di nota. Peggiora invece tra venerdì e sabato con piogge e temporali di passaggio mentre domenica è atteso un miglioramento seppur con temperature più contenute.

METEO MODENA - Tempo ancora stabile e perlopiù soleggiato almeno sino a giovedì con temperature a tratti ancora elevate: attese massime sino a 33-35°C. Piogge e temporali in transito venerdì con annesso calo termico; massime in calo anche di 4/6°C. Meglio tra sabato e domenica con massime non oltre i 27/29°C.