Approccio flessibile e personalizzato. Maserati lancia nuovi servizi dedicati ai propri clienti

Ora più che mai, il Marchio guarda al futuro dell’innovazione, costruendo esperienze sempre più personalizzate e prodotti cuciti su misura, capaci di superare le aspettative dei clienti e di rispecchiarne i bisogni quotidiani.

Sono stati sviluppati una serie di iniziative e servizi: è nato quindi il Maserati Personal Service Lab.

Il risultato è un approccio flessibile e personalizzato. Questa visione all’avanguardia è operativa con l’introduzione di due nuovi programmi, concepiti per offrire un’esperienza di altissimo livello: i servizi di Pick-up & Delivery e Courtesy Car.

Pick-up & Delivery è disponibile in qualsiasi momento, direttamente a domicilio.

Con questo servizio, costruito su misura in base alle esigenze e necessità dei clienti, la manutenzione della propria vettura è ancora più semplice. Infatti, il programma prevede il ritiro e la riconsegna della vettura direttamente all’indirizzo fornito.

Con il servizio Courtesy Car, invece, i clienti possono godere di un’altra vettura Maserati mentre la propria è in officina per le attività di manutenzione.

Entrambi i servizi possono essere acquistati sia durante che dopo l’acquisto della vettura presso qualsiasi Concessionaria Maserati.

I servizi di Pick-up & Delivery e Courtesy Car sono attualmente disponibili nella regione EMEA e saranno disponibili nelle altre Regions entro la fine dell’anno in corso.

Il Brand attraverso i servizi offerti da Maserati Personal Service Lab garantisce una Customer Experience unica, innovativa e proiettata al futuro.

