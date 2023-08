All'asta in California la Ferrari F2001b di Michael Schumacher

C'è da attendersi una cifra da capogiro per l'aggiudicazione della Ferrari F2001b, che Sotheby's Sealed batterà all'asta tra il 16 e il 19 agosto in quel di Monterey, località Californiana che ogni estate ospita la Car Week. Un palcoscenico mondiale dei motori e del lusso che ben si addice al gioiello di Maranello.

La F2001b vincitrice del Gran Premio d'Australia di Michael Schumacher nel 2002. Costruito per disputare le prime tre gare della stagione 2002 di Formula 1, il telaio 215 ha portato Michael Schumacher alla vittoria nella gara di apertura della stagione a Melbourne, proiettandolo in vetta alla classifica del Campionato Mondiale Piloti e gettando le basi per il quinto titolo della sua carriera, terzo con il Cavallino.

Due settimane dopo, al Gran Premio della Malesia del 2002, il telaio 215 conquistò la 150esima pole position della storia della Ferrari in Formula 1, prima di una prestazione entusiasmante con Schumacher che lottava dalla 21esima posizione fino allo spettacolare 3° posto sul podio.

L'auto viene ora messa in vendita pubblicamente, seguendo altre due vetture del campione tedesco già vendute all'incanto. La F2001 venne venduta nel 2017 per la cifra di 7,5 milioni di dollari: una somma importante che venne addirittura raddoppiata lo scorso anno, quando la F2003GA venne acquistata per ben 14,9 milioni.