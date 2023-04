Sulle strade tortuose di Montefiorino lo slalom della Coppa Emilia Romagna

Tutto pronto per l'inizio della Coppa Romagna Slalom, da quest'anno Coppa Emilia Romagna, organizzata da BRM, Scuderia San Miniato e Racing Team Le Fonti; il primo evento di otto in calendario sarà lo Slalom di Montefiorino in provincia di Modena ,che si disputerà domenica prossima 30 aprile.

Il programma prevede le verifiche tecnico/sportive sabato 29 dalle 16 alle 19, verifiche che proseguiranno anche domenica mattina dalle 7.30 alle 8.30. A partire dalle 10 di domenica si disputeranno quattro manche di gara, la prima delle quali sarà di ricognizione del percorso della lunghezza di poco meno di tre chilometri, procedendo fino alle 17, salvo la pausa pranzo fra le 13 e le 14. Premiazioni previste alle 17.30. Ingresso libero.

Grande attenzione è stata dedicata alla sicurezza, con numerosi commissari di percorso muniti di estintori e radio, ambulanze, medico, carro attrezzi e chicane di rallentamento.

La classifica assoluta e quelle di categoria, auto storiche incluse, verranno determinate scegliendo il miglior tempo fatto registrare in una delle tre manche di gara.Le iscrizioni si chiuderanno alle 24 di giovedì 27 aprile. Al momento sono pervenute circa novanta adesioni, sottolineando che verranno ammessi alla partenza non più di un centinaio di concorrenti.