Sesto posto gli studenti dell’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Carpi alla Shell Eco-marathon 2024

Gli studenti del team Team Zero C dell’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Carpi sono rientrati dalla Shell Eco-marathon, storica competizione dedicata all’innovazione e alla mobilità sostenibile, che si è svolta nel Circuito Paul Armagnac di Nogaro, in Francia. La squadra ha ottenuto il sesto posto, su 26 partecipanti, nella categoria dedicata ai prototipi elettrici. I giovani carpigiani capitanati dal professor Stefano Covezzi hanno raggiunto questo importante risultato grazie ad un veicolo di 26 kg alimentato a batteria agli ioni di litio, che ha completato la gara con un consumo di 808 km/kWh totali in soli 4 tentativi rispetto ai 6 concessi e utilizzati dalle altre squadre.

La competizione ha visto 110 squadre da istituti di scuole superiori e da università internazionali di 25 paesi del mondo sfidarsi nelle categorie “Prototype” e “Urban Concept”, consistenti in 10 giri del circuito, per una distanza totale di 16 km, da percorrere in un tempo massimo di 38 minuti con il minor consumo di carburante possibile.

“La storica partecipazione dell’istituto tecnico Leonardo da Vinci è ormai radicata all’interno della Shell Eco Marathon e anche quest’anno è stata un’occasione unica per i nostri allievi, un team di 20 studenti, di portare in pista un veicolo a cui hanno lavorato nel corso dell’anno scolastico. – ha commentato il docente Stefano Covezzi, responsabile del progetto per l’ITIS Leonardo da Vinci di Carpi. – Attività come queste sono uniche, perché permettono di mettere in pratica le competenze tecniche acquisite in una vera e propria competizione, favorendo collaborazione e spirito di squadra.”

“Shell Italia è orgogliosa della partecipazione ormai storica del Team Zero C dell’istituto tecnico Leonardo Da Vinci e del sesto posto conquistato grazie alla nuova configurazione del loro prototipo. Siamo anche felici del supporto che le imprese locali forniscono ai ragazzi, che ogni anno dimostrano talento, creatività e passione, per diventare i futuri changemakers” – afferma Valeria Contino, Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione Shell Italia.