Debutto vincente di Daniel Raggi al 1° Slalom della Rocca a Sestola

In un contesto meteo molto variabile che ha messo a dura prova per la scelta delle gomme i piloti partecipanti al 1° Slalom della Rocca a Sestola, perla dell’Appennino Modenese, la prima tappa della Formula Tricolore – Campionato Italiano Slalom MSP Trofeo Unicef ha regalato un weekend di festa e divertimento per i drivers e gli appassionati accorsi a questa inedita manifestazione che ha ricevuto l’apprezzamento sia da parte dell’ambiente automobilistico, sia dall’amministrazione comunale oltre che da pubblico.

La competizione all’ombra del Monte Cimone ha messo in evidenza i piloti a bordo di monoposto e prototipi, con il bresciano Daniel Raggi(nella foto del podio di Fascella), debuttante nel settore slalom, che ha dominato la competizione modenese a bordo di una Formula Gloria motorizzata Yamaha precedendo rispettivamente i reggiani Paolo Teneggi, al volante di un Proto Hayabusa, e Rubens Ferrari, su A112 Hayaproto. La top five della classifica assoluta ha visto al quarto posto il pilota di Canossa Silvio Grazioli, a bordo di un Proto Hayabusa, ed il modenese Maurizio “Merry” Silvestri, su Renault R5 GT Turbo.

“Una gara bellissima ben organizzata – ha dichiarato il vincitore Daniel Raggi – in un bellissimo paese, Sestola, con un tracciato ben allestito e preparato con un ottimo fondo. Sono molto contento per questa vittoria al debutto negli slalom”.

Fra le vetture della categoria rally in evidenza il reggiano Fabrizio Ponti, al volante di una Citroen Saxo VTS ed affiancato dalla pavullese Amelia Chiodi, che ha preceduto il duo prignanese della Fiat 600 Uber Basenghi – Tamara Geti e l’equipaggio dell’Appennino Modenese composto da Antonello Manfredini e Fabio Ballotti che hanno festeggiato la ricorrenza del ventesimo anno dalla prima gara fatta assieme. Toccante la premiazione in memoria di Michele Tintorri, detto Boby, perito in un incidente stradale nel 2016 e mai dimenticato dai propri amici che gli hanno dedicato la competizione modenese, la cui coppa è andata a Rubens Ferrari. Infine una menzione per Marco Patarozzi e Alberto Ingrami che hanno dato spettacolo nell’autoraduno dinamico a bordo della bella BMW 320i.

“Non è stato facile – ha spiegato alle premiazioni Fabio Magnani sindaco di Sestola – ma ne è valsa la pena. Ringrazio i funzionari della Provincia di Modena, la polizia locale, la questura, il prefetto i vigili del fuoco, i carabinieri, gli organizzatori Rubens Ferrari oltre a Promo Sport Racing, i volontari e tutti coloro che ci hanno permesso di fare un evento in sicurezza. Da parte dell’amministrazione comunale c’è la volontà di fare un appuntamento fisso con magari qualche evento in più a corollario. Ringrazio tutti ed arrivederci al prossimo anno”.

“Avrei tante cose da dire – ha commentato Rubens Ferrari deus ex machina dell’organizzazione ed anche partecipante come pilota – cominciando col dire che abbiamo riportato i motori a Sestola dopo circa trent’anni, abbiamo passato tutte le quattro stagioni nell’arco di quarantotto ore, riuscendo però a fare un buon evento, come confermato dal sindaco. Ringrazio i commissari, i volontari, la famiglia Tintorri, la famiglia Mammi che ci ha anche fornito i bagni chimici, la Promo Sport Racing, i piloti e gli equipaggi, il Consorzio Revisioni Auto Querciagrossa per il carro attrezzi, l’AVAP Sestola per l’ambulanza, i carabinieri, la polizia municipale, la Federazione Italiana Cronometristi sezione di Reggio Emilia, il Bar Gelateria Pelloni di Sestola, Ramsete dell’Hotel Roma di Sestola, Davide Rossi per l’aiuto ricevuto nell’allestire e mettere in sicurezza il percorso con i suoi mezzi, Setre Fire Group di Rovereto per gli estintori, tutti gli amici di Michele Tintorri che hanno fortemente voluto questa manifestazione per ricordarlo prodigandosi per la riuscita dell’evento ed infine il mio personale staff di amici che mi supporta e sopporta per la realizzazione di Formula Tricolore. Un arrivederci a tutti al 12 maggio nel comune di Palagano per la seconda tappa”.