Doppietta di Raptor Engineering a Monza in Carrera Cup Italia

Sole o pioggia il risultato non cambia: con una doppietta, a Monza Raptor Engineering è stata grande protagonista del penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia in ogni condizione e ora il team modenese è a un passo dalla riconquista del titolo nella Michelin Cup con Marco Cassarà al volante di una delle tre 911 GT3 Cup “targate” Centro Porsche Catania della squadra. Il pilota romano, autore di una non brillante qualifica, ha potuto sfruttare in gara tutto il potenziale messogli a disposizione dai ragazzi diretti da Andrea Palma e già in gara 1, disputata sabato in condizioni di asciutto , ha rimontato e celebrato sul podio la terza vittoria stagionale.

Domenica è arrivata la pioggia sull’Autodromo Nazionale e pure nelle condizioni più insidiose Cassarà non si è lasciato sfuggire l’occasione e dopo aver superato il suo più immediato inseguitore in campionato ha celebrato sul podio il quarto successo dell’anno, allungando in classifica . Con un solo appuntamento rimasto in calendario, al Mugello nel weekend del 23 ottobre, ora per Raptor e il suo alfiere il secondo titolo Michelin Cup consecutivo è distante soltanto una manciata di punti.

Anche nell’assoluta, dove sono arrivate due top-10, la compagine di San Cesario è riuscita a lottare ai vertici fin dalle libere, tanto che poi in qualifica Aldo Festante aveva fatto segnare un crono da seconda fila. Purtroppo, fra i tanti duelli al limite della prima parte di gara 1, il 22enne pilota di Capua non è riuscito ad “agganciare” il treno giusto, concludendo comunque ottavo (su 31 vetture al via). Sotto la pioggia, in gara 2 è quindi arrivata la seconda top-10 del weekend grazie al decimo posto conquistato nelle condizioni più insidiose. Ha invece dovuto essere più forte della sfortuna Massimiliano Montagnese in Silver Cup . Il fine settimana del pilota calabrese è stato pesantemente condizionato quando è stato colpito da un altro concorrente (poi multato per la manovra) in gara 1. Fino a quel momento Montagnese era in lizza per la vittoria, ma in seguito ha dovuto accontentarsi di due piazzamenti al quarto posto.