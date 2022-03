Primo SUV del Cavallino, inizia il lancio di Ferrari Purosangue

La ritrovata competitività in Formula 1, mostrata nei primi due gran premi della stagione, è soltanto una delle ultime novità in casa Ferrari. Lo scorso 23 marzo, infatti, da Maranello, è spuntata la prima immagine ufficiale di Ferrari Purosangue, il primo SUV del Cavallino Rampante, che verrà svelato in tutto il suo splendore, anche se ancora non ci sono date ufficiali per il reveal.

Dalla foto pubblicata sul sito ufficiale della Ferrari si intravede il muso caratterizzato da ampie prese d'aria e i fanali. L'aspetto è aggressivo ma al tempo stesso richiama gli stilemi tipici delle Rosse, anche se è lo stesso costruttore a sottolineare la discontinuità col passato.

"Sta arrivando una nuova Ferrari completamente diversa - annuncia il sito -. Un’auto che affonda le radici nei nostri 75 anni di storia di innovazione, evoluzione e prestazioni senza compromessi. Preparatevi ad una vera rivoluzione: scoprirete tutto più avanti quest’anno".

Ancora non ci sono indicazioni relative al prezzo, ma è facile immaginare che possa costrare ben più di altri super-SUV, come vengono chiamati i veicoli di fascia alta di questo segmento, come ad esempio Lamborghini Urus (che ha un costo di circa 227mila euro).

(fonte Today.it)