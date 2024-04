A Sestola si accendono i motori del campionato italiano slalom MSP Unicef

Iniziato il conto alla rovescia all'accensione dei motori del Formula Tricolore, Campionato Italiano Msp Trofeo UNICEF, organizzato dalla Promo Sport Racing di Reggio Emilia presieduta da Giancarlo Ponti assieme alla Big Squadra Corse dell'appassionato pilota felinese Rubens Ferrari. Teatro della prima sfida sarà l'inedito Slalom della Rocca, nel comune di Sestola, nell'affascinante contesto del Monte Cimone come sfondo.

"Ci stiamo apprestando a partire con la prima gara di slalom - ha dichiarato Giancarlo Ponti - in quel bel contesto paesaggistico che è Sestola. La nostra società Promo Sport Racing affiliata a Uisp e Msp Italia, con tanto di riconoscimento del Coni, è impegnata sia sul piano sportivo sia in quello etico, usando lo sport per aiutare persone diversamente abili o progetti dell'UNICEF. Ringrazio tutti i collaboratori che si sono adoperati per organizzare questo campionato, in particolare Rubens Ferrari, ed auguro un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti".

"Un campionato nuovo - ha spiegato Rubens Ferrari - messo in piedi grazie Promo Sport Racing ed a tanti appassionati che hanno creduto in questo progetto. Molte gare sono inedite, fra cui questa di Sestola, proprio per dare un qualcosa di nuovo alla specialità. Ringrazio tutti i collaboratori e chi mi ha aiutato. Vi aspetto domenica 21 aprile a Sestola per divertirsi in sicurezza!".

La competizione di slalom in salita vedrà sfidarsi una trentina d’auto con a bordo i migliori specialisti delle gare fra i birilli prevenienti dal nord e centro Italia, fra cui Daniel Raggi, Formula Gloria, Silvio Grazioli, prototipo Hayabusa, Paolo Teneggi, prototipo, Francesco Mascolo, Suzuki proto, Daniele Borelli, Fiat 126 proto, “Merry”, Renault 5 GT Turbo, Franco Fiamberti, Fiat X 1/9, Rubens Ferrari, A112 Hayaproto, pronti a giocarsi la vittoria finale su un tracciato nuovo per tutti.