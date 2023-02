Svelata la nuova monoposto Ferrari, primi giri in pista per la SF-23 a Fiorano

Una tribuna allestita sulla pista di Fiorano e la tribuna "naturale" del cavalcavia d via Giardini hanno fatto da cornice al lancio della SF-23, la monoposto della Scuderia Ferrari che prenderà parte al campionato di Formula 1 per tentare di contendere il titolo.

"È incredibile vedere tanti tifosi e tutta questa passione. Succede solo con la Ferrari ed è questo che rende il team speciale", ha dichiara il pilota della Ferrari, Charles Leclerc sul palco "Questo inverno mi sono preparato tanto- prosegue Leclerc- ed ho svolto tanto lavoro con il simulatore. Ora, la presentazione è il momento più emozionante. Non vedo l'ora che inizi la stagione, di tornare in macchina nella speranza di vincere il campionato".

"Fantastico presentare la macchina con i tifosi e su un circuito come Fiorano. Credo che Ferrari sia l'unico team di Formula 1 ad avere questa atmosfera. Ci siamo allenati duramente e preparati al meglio e ognuno cercherà di essere il più veloce dell'altro, ed è positivo che ci sia competitività", ha aggiunto Carlos Sainz.

Non è mancata una battuta del nuovo team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, che ha ribadito un concetto chiaro ma ambizioso: "Non mi interessa chi vincerà il primo Gran Premio tra Carlos Sainz e Charles Leclerc. L'importante è che ci sia la Ferrari al primo posto. Quello che conta è vincere a fine anno".

Un obiettivo che risuona ormai da tanto, troppo, tempo intorno al team di Maranello. Come logico che sia, alla luce di questa fase storica di cambio dei regolamenti tecnici, la monoposto del 2023 si configura come una evoluzione che non stravolge il progetto di base dello scorso anno. La speranza è che gli aggiornamenti possano rimettere le rosse nel solco della concorrenza, dalla quale si era preoccupantemente staccata nella seconda parte dello scorso campionato.