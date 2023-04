È nato il Motoclub GP Modena: passione e corsi di guida per moto, auto e bici

Grazie alla passione di Giuseppe Goldoni e Pietro Pini, tramandata dai padri dopo le loro esperienze pluri ventennali, all’alba del 2023 nasce una nuova associazione puramente modenese con l’obbiettivo di andare e creare una vera e propria famiglia nel Motorsport tra moto, auto e bici. Il Motoclub GP Modena ,affiliato all’ente AICS riconosciuto dal CONI, porta con sè valori importanti: unisce sia la passione per il fuoristrada che l’amore incondizionato per le due ruote al rispetto per la natura; tutto ciò è possibile grazie alla voglia che hanno Giuseppe Goldoni e Pietro Pini (Co-Fondatori di MotoClub e tecnico ed istruttore federale FMI) di condividere momenti unici con chiunque voglia avvicinarsi a queste discipline.

Motoclub offre corsi di enduro per mono e bicilindriche, organizza Tour in fuori strada per livelli di guida e aiuta tutti gli appassionati che si affacciano a questo sport a imparare e migliorasi sempre di più. L’obiettivo è quindi di sviluppare una vera e propria scuola di enduro adatta per grandi e piccoli e l’organizzazione di tour, fuoristradistici e non, sui nostri appennini.

In aggiunta verranno organizzate, grazie alla collaborazione con Andrea Dalmazzini, riconosciuto come istruttore ufficiale di guida auto, giornate di scuola guida sportiva in pista e grazie alla collaborazione con Marcello Rovatti, preparatore atletico, personal trainer e guida certificata di E-bike tour in giro per i colli Modenesi.

Sono tre i pacchetti che Motoclub GP mette a disposizione dei suoi clienti:

One to One: corso con l’obiettivo di insegnare e/o migliorare la tecnica di guida in fuoristrada di Moto da Enduro.

Scuola di Enduro/Cross: corso con l’obiettivo di insegnare e/o migliorare la tecnica di guida in enduro o in pista da Motocross.

Tour: L’obiettivo del Tour è quello di passare una bella giornata/weekend all’insegna dell’enduro, della natura e del relax mentale.

Il 15 aprile si svolgerà il primo corso di Enduro, il ritrovo sarà presso la Cross Valley di Castellarano: il percorso avrà una lunghezza di 70km circa in cui si alternano tratti sterrati a tratti su asfalto, ed infine si pranzerà in un locale tipico.