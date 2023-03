La scuderia Belle Epoque apre le porte agli appassionati per i Gran Premi di Formula Uno

La Scuderia Belle Epoque, officina di restauro di auto d’epoca e di Formula Uno, che grazie ai suoi meccanici storici di Formula 1, riporta in pista le vetture del passato, aprirà le proprie porte agli appassionati per il progetto ‘GP in Scuderia’.

In occasione dei Gran premi di Formula Uno della stagione 2023 (la domenica, in media due volte al mese da marzo a novembre) l’officina - restauro di Corlo di Formigine ‘ farà vivere agli appassionati le emozioni della gara insieme ad ex-meccanici di pista e nomi storici del mondo della Motor Valley.

Una delle mission della Scuderia infatti - la cui titolare Monica Zanetti, è stata premiata recentemente a Las Vegas come unica donna che ha partecipato alla costruzione della Ferrari F40 - è di rievocare la storia dei motori da corsa attraverso i personaggi e le vetture. Oltre a vivere e commentare insieme le vicende delle gare, in occasione di ogni Gran Premio, si potranno ascoltare i racconti dei grandi momenti che hanno fatto la storia della Formula uno attraverso le testimonianze di ex meccanici come Pietro Corradini e Gabriele Pagliarini, e tanti altri testimoni dell’epopea storica nel quale il nostro territorio è divenuto garanzia di eccellenza nel mondo dei motori. I racconti saranno raccolti e rilanciati da una diretta ‘Live in Scuderia’ trasmessa in streaming sugli account social della Scuderia Belle Epoque,

Il momento di convivialità sarà accompagnato, come da tradizione, da un rinfresco gastronomico (aperitivo, crescentine o colazione a seconda degli orari dei gran premi che sono differenziati). L’ingresso in Scuderia sarà libero ma con prenotazione e consumazione obbligatoria.

"Il vivere assieme il clima delle competizioni era la cifra di un territorio che è ora la culla di eccellenza della nostra motor valley – ricorda Monica Zanetti, titolare della Scuderia Belle Epoque - per questo vogliamo che la Scuderia sia il luogo del ritrovo per i tanti che hanno fatto la storia dei marchi più prestigiosi di questa terra. Insieme alla passione di uomini e donne che hanno fatto la storia dei grandi marchi possiamo riaffermare e condividere il valore di un territorio che è garanzia di eccellenza e di divertimento".