In California si svela la nuova GranTurismo Folgore, la full-electric del Tridente

Dopo aver fatto il suo debutto assoluto in occasione del Gran Premio di Formula E dello scorso aprile, la Maserati GranTurismo Folgore viaggia su strada e lo fa in un luogo cluo per il motorismo internazionale e soprattutto per gli amanti del lusso. Un modello della coupè è stato fotografato infatti a Pebble Beach, California, che ogni anno ospita una lunga serie di eventi che ruotano intorno al Concours d'Elegance: presentazioni, aste, show in pista e tanto altro per riunire gli amanti delle auto e del lusso sulle spiagge e nei resort della Contea di Monterey.

In vendita a partire dal 2023, la nuova Maserati Granturismo Folgore sarà spinta da tre motori elettrici in grado di scaricare a terra oltre 1200 cavalli di potenza sulle quattro ruote motrici. Per quanto riguarda le prestazioni, si attende una velocità massima di oltre 300 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in poco più di due secondi. Sviluppata su una piattaforma realizzata internamente da Maserati, monta una batteria a 800 Volt posizionata molto in basso al centro del pianale e battezzata “Bone” Battery; definizione che fa presumere una funzione strutturale dell’accumulatore.