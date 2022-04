Maserati GranTurismo Folgore scende in strada

In occasione del Rome E-Prix 2022, Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha utilizzato la vettura prototipale per lo spostamento al circuito romano di Formula E.

La nuova GranTurismo sarà il primo modello nella storia di Maserati ad adottare soluzioni 100% elettriche. Prodotta presso il polo produttivo di Mirafiori, debutterà sul mercato nel 2023. Vera icona del Brand, offrirà il caratteristico sound Maserati, oltre a soluzioni tecniche d’avanguardia, prestazioni di assoluto rilievo, comfort ed eleganza tipiche del Tridente.

Maserati è innovativa per natura e proiettata al futuro. Per questo motivo, la Formula E è stata una scelta naturale per la Casa del Tridente, che sarà il primo Marchio italiano a competere nell’ABB FIA Formula E World Championship. Inoltre, Maserati sarà il primo marchio italiano di auto di lusso a realizzare modelli 100% elettrici: entro il 2025, completerà la line-up elettrica ed entro il 2030 la intera gamma Maserati sarà Full Electric.

Maserati produce una linea completa di auto uniche, immediatamente riconoscibili per la loro straordinaria personalità. Grazie allo stile, alla tecnologia e ad una innata esclusività soddisfano i gusti più esigenti e raffinati, costituendo da sempre un punto di riferimento nell'industria automobilistica mondiale. Una tradizione di automobili di successo, che hanno di volta in volta ridefinito il concetto di auto sportiva italiana per design, prestazioni, comfort, eleganza e sicurezza, oggi disponibili in oltre settanta mercati a livello internazionale. Ne sono ambasciatrici l'ammiraglia Quattroporte, la berlina sportiva Ghibli, Levante, il primo SUV made by Maserati, e Grecale, il nuovo SUV “Everyday Exceptional”, tutti modelli caratterizzati dalla ricercatezza nei materiali e da soluzioni tecniche d’eccellenza. Ghibli, Levante e Grecale sono disponibili anche in versione ibrida. Una gamma completa, dotata di motorizzazioni ibrida 4 cilindri, benzina V6 e V8, a trazione posteriore e integrale, che esprimono al meglio il DNA prestazionale della Casa del Tridente. Il top di gamma è la super sportiva MC20 spinta dall’innovativo motore V6 Nettuno che ha introdotto tecnologie derivate dalla F1, per la prima volta disponibili su un propulsore destinato ad un’auto di serie.