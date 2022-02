La Maserati Grecale per le strade di Modena prima della Global Premiere

Il nuovo SUV del Tridente l'attesa Grecale, sta già percorrendo chilometri con la Maserati Family alla guida: l' “Everyday Exceptional” è già nella vita di tutti i giorni di chi Grecale l'ha ideata, realizzata e fatta diventare realtà. Questa volta il Brand ha scelto una nuova veste per il leggero camouflage che caratterizza le vetture della Maserati Family Fleet: una serie di messaggi danno un’anteprima delle caratteristiche tecniche di Grecale.

Sulla livrea il messaggio principale è uno: “I’m the Maserati Grecale. I can’t tell you much more.” Il prossimo 22 marzo ogni curiosità verrà soddisfatta e ogni informazione mancante sarà data.