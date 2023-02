Maserati. Il team si mostra promettente nonostante la delusione di Città del Capo

Il team Maserati MSG Racing ha vissuto un fine settimana difficile in Sudafrica, con un doppio ritiro all'E-Prix inaugurale di Città del Capo. Dopo i progressi compiuti dall'inizio della stagione, la squadra ha dimostrato un buon ritmo durante le prove della quinta gara in calendario.

Edoardo Mortara e Maximilian Günther hanno mantenuto una buona prestazione fino alle qualifiche e si sono impegnati nel Gruppo B per offrire una prova competitiva. Tuttavia, nei minuti finali, Edo ha sfortunatamente urtato il muro alla curva nove dopo aver perso trazione all'ingresso della curva a sinistra, prima di essere raggiunto da Sam Bird, che ha subito un inconveniente simile. Entrambi sono usciti indenni dall'incidente e, sebbene la sessione non sia ripresa, Max è passato alle fasi del duello dopo aver fatto registrare il miglior quarto tempo.

Ha sconfitto René Rast e Mitch Evans nei quarti e nelle semifinali per affrontare Sacha Fenestraz nella conquista della pole position, ma non è riuscito a battere il pilota della Nissan ed è partito secondo in griglia. Nei box, nel frattempo, è proseguito il lavoro di riparazione della Tipo Folgore di Edo, che ha permesso all'italo-svizzero di prendere parte alla gara partendo dalla pitlane. Max ha subito la pressione di Nick Cassidy dell'Envision Racing alla partenza, ma ha respinto il neozelandese nel corso del primo giro per mantenere il secondo posto.

Un incidente alla fine del primo giro per Pascal Wehrlein ha fatto intervenire la safety car, mentre Edo si è fermato in pista per un problema tecnico. Max ha guidato il gruppo fino alla bandiera verde, alla fine del quinto giro, dopo aver superato Fenestraz pochi istanti prima della neutralizzazione della gara, e ha continuato a condurre dopo aver attivato l'Attack Mode al decimo giro. Ha ceduto il secondo posto a Fenestraz attivando l’ultimo Attack Mode al quattordicesimo giro, ma al ventunesimo ha urtato il muro e purtroppo si è dovuto ritirare con danni alle sospensioni. La nona stagione di Formula E proseguirà a San Paolo il 24-25 marzo.