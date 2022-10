Maserati si aggiudica il Premio Internazionale Barsanti e Matteucci 2022

Innovativa per natura: Maserati vince il Premio Internazionale Barsanti e Matteucci.

Il riconoscimento, istituito nel 2000 per ricordare gli inventori del motore a scoppio Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, premia ogni anno chi si è distinto nel campo dell'ingegneria automobilistica.

La cerimonia di premiazione dell’edizione 2022 ha avuto luogo sabato 15 ottobre presso ex convento del Chiostro di S.Agostino di Pietrasanta (Lucca).

Maserati si è distinta per le sue capacità di innovazione ingegneristica e tecnologica, per saper interpretare le tendenze e le necessità del tempo, proiettandosi nel futuro, portando ai massimi livelli il “saper fare italiano” ed essendo una eccellenza nel mondo capace di distinguersi per innovazione, design e passione.

A ritirare il riconoscimento, Davide Danesin, Maserati GranTurismo Carline Program Chief Vehicle Engineer.

La nuova GranTurismo è, infatti, l’emblema dell’innovazione secondo Maserati: icona del Brand con 75 anni di storia, è la prima vettura nella storia della Casa del Tridente ad adottare soluzioni 100% elettriche. Prodotta presso il polo produttivo di Mirafiori, debutterà sul mercato nel 2023. La nuova GranTurismo offrirà soluzioni tecniche d’avanguardia derivate dalla Formula E, prestazioni di assoluto rilievo, comfort ed eleganza tipiche di Maserati.

Durante il fine settimana dedicato alla manifestazione del Premio Internazionale Barsanti e Matteucci, nelle pizze di Pietrasanta sono state, inoltre, esposte le ultime nate nella gamma della casa del Tridente: la supersportiva Maserati MC20 e il nuovo SUV, Maserati Grecale.

Maserati MC20, sviluppata dall’Innovation Lab Maserati e costruita nello storico stabilimento di Modena, è una vettura al 100% made in Italy. Sotto le sue magnifiche linee, la supersportiva nasconde un’anima estremamente prestazionale grazie al motore Nettuno V6 da 630 CV. Il motore brevettato è stato ideato, sviluppato, progettato e costruito interamente da Maserati e utilizza una tecnologia di combustione a precamera derivata dai motori di Formula 1.

Maserati Grecale, presentato al mondo lo scorso marzo, è il nuovo SUV di Maserati che rende possibile il concetto “The Everyday Exceptional”. È il giusto bilanciamento tra versatilità, eleganza, performance ed innovazione, garantendo prestazioni e allo stesso tempo comfort e sicurezza; caratteristiche che si combinano a doti da fuoristrada e al piacere di guida senza compromessi. Grecale viene prodotto nello stabilimento di Cassino ed offre gamma di motorizzazioni estremamente ampia: motore a combustione tradizionale, ibrido e, nel 2023, sarà anche il primo SUV Maserati completamente elettrico.