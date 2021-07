Memorial Bettega. In pista le glorie al volante in onore di Attilio Bettega

E’ stato un successo il Memorial Bettega organizzato da ACI Modena all’interno del Motor Vally Fest che si è svolto domenica 4 luglio all’interno del Novi Sad.

In pista sono scese le glorie al volante in una delle sfide più adrenaliniche per gli appassionati del genere auto storiche. Palcoscenico d’eccezione è stato ieri pomeriggio il Parco Novi Sad e le protagoniste sono state otto vetture con passaporto storico, che hanno scritto la storia del rally guidate dagli assi del volante: Miki Biasion su Lancia Rally 037, Tony Fassina su Lancia Stratos, Massimo Gasparotto su Lancia Delta int. 16V, “Lucky” Battistolli su Lancia Delta int. 16V, Beniamino Lo Presti su Porsche 911, Andrea Navarra su Subaru Legacy, Michele Rayneri su Ferrari 308GT4 e Dino Tolfo su Lancia Stratos.

Tantissime le emozioni per il pubblico presente grazie alla perfetta organizzazione di ACI Modena guidata da William Marti e Riccardo Bedoni.

Il Memorial Bettega è una manifestazione automobilistica dedicata ad Attilio Bettega, pilota deceduto nel corso del Tour de Corse, quinta tappa del Campionato del mondo rally 1985.