Formula 1, Mick Schumacher sarà terzo pilota Ferrari

Mick Schumacher sarà uno dei piloti di riserva della Rossa per la stagione 2022 di Formula 1, mentre continuerà a gareggiare con la Haas, scuderia nella quale ha fatto il suo esordio nella stagione appena conclusa. Lo ha annunciato il team principal Ferrari Mattia Binotto: "Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari: fa parte della nostra Driver Academy e, come ripetiamo sempre, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti Ferrari".

"Se ne fai parte e hai successo, avrai sicuramente delle opportunità. Mick ha fatto bene ed è progredito, non solo nella consistenza ma anche nella velocità". Mick Schumacher potrà dunque sostituire i piloti titolari Leclerc e Sainz in caso di assenza forzata, per 11 dei 23 GP in programma alternandosi con Antonio Giovinazzi.