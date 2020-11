Mille Miglia 2021, la quarta tappa passerà sotto la Ghirlandina

L’edizione 2021 della Mille Miglia, in programma dal 12 al 15 maggio, rispetterà la tradizione del tracciato da Brescia a Roma e ritorno, passando anche da Modena, con la novità del senso di marcia invertito e quindi riprendendo la direzione antioraria di molte edizioni della corsa originale.

La gara passerà sotto la Ghirlandina nella quarta ed ultima tappa di sabato 15 maggio, che prevede partenza da Bologna e arrivo a Brescia. Modena sarà anche il luogo in cui si concluderà il “Ferrari Tribute Challenge”, gara che anticipa la storica Mille Miglia.