Fiorano, riapre il Mini Autodromo "Jody Scheckter"

Dopo la chiusura invernale, il Mini-Autodromo Jody Scheckter di Fiorano Modenese, riapre i battenti. Sabato 12 e domenica 13 marzo si svolgerà l’attesissima Gara Capricorn. In base al numero degli iscritti si è deciso di effettuare 2 qualifiche nella giornata di sabato, più altre 2 il giorno successivo, con annesse finali per tutti.

La gara sarà libera senza verifiche tecniche sui modelli, ma secondo le nuove normative europee sarà obbligatorio usare la nuova miscela 16 EU. Verranno effettuati controlli con il nuovo Nitromax.

Il Mini-Autodromo Jody Scheckter di Fiorano Modenese gode di fama internazionale per le sue caratteristiche e per essere nella Terra dei Motori. Ha una pista di 294 metri lineari, con un palco di guida con servoscala elettrico per portatori di handicap, un sistema di cronometraggio formato da 3 decoder in funzione permanentemente, uno per il rilevamento dei giri e due per gl’intertempi, con pagina internet per visionare i tempi. Ha un paddok di 500 mq con 22 banchi da lavoro capaci di ospitare 132 concorrenti, tutti coperti e una struttura adibita con possibilità di ristoro per i momenti di relax (fruibile in base ai protocolli anti-Covid).