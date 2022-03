La modenese Raptor Engineering conferma il pilota Cassarà sulla nuova 911 GT3 Cup

Fervono i preparativi in casa Raptor Engineering in vista della terza stagione nella Porsche Carrera Cup Italia. Per il giovane team modenese, fondato soltanto un paio di anni fa ma già con diverse vittorie all’attivo, è un 2022 pieno di novità, a partire dal fatto che saranno due le 911 GT3 Cup schierate nel prestigioso monomarca, entrambe modello 992 . Si tratta dell’ultima evoluzione dell’iconica GT tedesca, la cui versione “Cup” è all’esordio in Italia e raggiunge i 510 cavalli di potenza. La squadra ha ritirato le due nuove vetture il mese scorso al Porsche Experience Center Franciacorta e ha avviato il lavoro di preparazione seguendo un ben pianificato programma di impegni in circuito e nella factory che sorge a San Cesario.

Doppia novità, dunque, ma la stagione, già avviata in pista con alcune sessioni di test privati, per la squadra diretta da Andrea Palma inizia con il lancio di una grande conferma , quella di Marco Cassarà alla guida della Porsche numero 81, sempre targata Centro Porsche Catania .

Raptor Engineering e il pilota romano ritornano nella Carrera Cup Italia da campioni in carica della Michelin Cup alla luce di un trionfale 2021, concluso con l’ ambito titolo della categoria riservata ai driver semi-professionisti sul gradino più alto del podio di Monza. Team e pilota riprenderanno la rincorsa alla Michelin Cup nel primo round stagionale della serie di Porsche Italia, che si disputa a Imola il 7-8 maggio . Tutte le gare del campionato saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e Cielo .

Il team principal Andrea Palma dichiara : “ Quest’anno è gratificante presentarsi con due auto in griglia, una per un giovane pilota in lizza nell’assoluta e una per il campione della Michelin Cup: puntiamo a far bene in entrambe, anche se in sostanza tutti ripartiremo da zero. La grande novità della Carrera Cup Italia è il modello 992, ancor più ‘professionale’ e che richiede regolazioni, stile di guida e fasi di frenata differenti, senza l’impiego dell’Abs. In settimana abbiamo svolto un test al Mugello, prima occasione attendibile per raccogliere dati e iniziare a comprendere che cosa la nuova vettura richieda Ci aspetta ulteriore lavoro di preparazione, l’obiettivo con Marco è ripresentarci competitivi in Michelin Cup, credo che sia fondamentale rimanere con i piedi per terra per vivere una stagione in costante crescita " .