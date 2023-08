Debutta la Maserati MCXtrema, il nuovo bolide da 740 cavalli del Tridente

Il palcoscenico unico ed esclusivo di The Quail, dove ogni anno in estate, intenditori e appassionati da tutto il mondo si riuniscono nella penisola di Monterey per celebrare l’eccellenza del design automobilistico e dell'ingegneria, ha ospitato venerdì 18 agosto la global premiere della nuova sorprendente creazione firmata Maserati: MCXtrema, una vera e propria “belva” pensata per la pista – non omologata per uso stradale – pronta a sprigionare 740 CV di potenza, racchiusi in un design tanto raffinato nell’armonia delle sue linee, quanto dirompente, per l’audacia delle sue forme.

La nuova creatura del Tridente è stata pensata come qualcosa fuori dagli schemi, una super sportiva in edizione limitata, sono 62 le unità prodotte, dedicata a una clientela selezionata estremamente esigente in fatto di prestazioni, ricercatezza del design, lusso – quello distintivo e caratteristico di un prodotto made in Italy – ed esperienza di guida estrema.

Presentata come l’auto da pista più potente del marchio modenese, Maserati MCXtrema è una vettura coraggiosa ed eccezionale sotto tutti i punti di vista, pensata per i puristi del collezionismo e per clienti affezionati del brand, che desiderano aggiungere al proprio garage un nuovo “giocattolo”, pronto a inghiottirsi i cordoli dei tracciati più entusiasmanti in occasione di test privati.

Quest’ultima creazione del luxury brand italiano nasce dal sodalizio creativo e ingegneristico tra il Centro Stile e il team di ingegneri Maserati, e rispecchia il desiderio di creare un’auto da corsa capace di raccogliere l’eredità della gloriosa Maserati MC12 nel mondo delle competizioni, ispirando il futuro della produzione racing del Tridente.

Davide Grasso, CEO di Maserati ha commentato: “Maserati MCXtrema è stata creata con l’obiettivo di offrire un prodotto incredibilmente esclusivo e capace di definire un nuovo paradigma per le nostre vetture da pista. Il progetto è dedicato a una clientela selezionata e particolarmente attenta a dettagli distintivi, che spaziano dal design più ricercato e innovativo alle prestazioni eccezionali. MCXtrema incarna lo spirito sportivo tipico del DNA Maserati, una dichiarazione di un nuovo corso per il nostro brand, dedito a una manifattura superlativa e capace di distinguersi nel panorama mondiale della produzione motoristica di lusso dalle performance esagerate”.