Certificazione di autenticità, prende il via il nuovo programma Maserati Classiche

Maserati Classiche prende ufficialmente il via, dopo l’annuncio dato lo scorso anno in occasione dell’evento “MMXX: Time to be Audacious”, che ha inaugurato la nuova era del Tridente. La prima vettura stradale a ricevere la certificazione di autenticità Maserati è una Mistral 3700