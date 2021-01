Ferrari, giornata di test per Charles Leclerc sulla pista di Fiorano

Intensa prima uscita per Charles Leclerc sul circuito di Fiorano. Il monegasco della Ferrari ha percorso 113 giri, un lavoro costante per tutta questa prima giornata a bordo di una monoposto del 2018. Leclerc ha girato sui 57", il record della pista lo detiene ancora Michael Schumacher, 55"9 con una F2004.

Per quanto riguarda gli altri giorni di test, domani toccherà a Carlos Sainz jr, compagno di squadra nella prossima stagione di Leclerc. Giovedì tocca invece a Mick Schumacher, mentre venerdì chiuderà il collaudatore della Ferrari Callum Ilott. Prossimo appuntamento con gli unici test in programma in Bahrain dal 12 al 14 marzo prossimi.