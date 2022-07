Rally, la Toyota Celica coi colori della Cooperativa Bilanciai tra le top car del “Tre Regioni”

Si avvicina la data del 6 agosto quando, a Salsomaggiore Terme, andrà in scena il Rally Classic valido per il Trofeo Tre Regioni di rally storico. Sarà di fatto la gara “di casa”, l’unica in territorio emiliano, per i piloti modenesi Gianluigi Falcone ed Erika Balboni, che partecipano al Trofeo Tre Regioni di rally storico con una Toyota Celica WRC della Scuderia Palladio, preparata dal Garage Emilia Corse di Nonantola e sponsorizzata dalla Società Cooperativa Bilanciai.

Arrivati circa a metà stagione agonistica, è tempo di tracciare un primo bilancio. Al momento, nelle cinque gare disputate (i due piloti per motivi familiari non hanno potuto prendere parte al Valsugana del 30 aprile scorso) l'equipaggio Falcone-Balboni è salito tre volte sul podio nella classifica assoluta.

In particolare, sono stati collezionati due secondi posti, uno al Rally Campagnolo di Isola Vicentina e uno al Rally delle Vallate Aretine, mentre al Rally della Costa Smeralda di Porto Cervo è arrivata un'ottima terza piazza. A questi risultati si aggiunge il quinto posto nella gara di inizio campionato, il Rally della Lessinia, che si è svolto sulle colline veronesi, con arrivo e partenza a Boscochiesa Nuova, oltre all’altra quinta piazza ottenuta al Rally della Lana a Biella di metà giugno.

Qui, infatti, Falcone e Balboni hanno recuperato terreno fino al terzo posto dopo una prima prova speciale non esaltante, per poi perdere due posizioni a causa di un errore commesso nell’ottava PS. L’equipaggio modenese, secondo in campionato, ha perso un po’ di terreno dai battistrada, la coppia composta da Leonardo Fabbri e Tomas Sartore (Volvo 144S). Ora restano le ultime gare del “Tre Regioni”: oltre al citato Classic di Salsomaggiore Terme abbiamo l'Historic Regularity Sport Elba (22 settembre) e il Rally Revival Valpantena (11 novembre).