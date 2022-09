Raptor Engineering torna al comando a Vallelunga in Carrera Cup

Fine settimana intenso e concluso con una vittoria e due podi in totale quello che ha visto Raptor Engineering schierare tre 911 GT3 Cup by Centro Porsche Catania nel quarto appuntamento del la Porsche Carrera Cup Italia s u ll’Autodromo di Vallelunga . Proprio in quella che era la tappa di casa sia per il team manager Andrea Palma sia per uno dei tre piloti, Marco Cassarà , la compagine modenese e il driver romano sono tornati al comando della classifica di Michelin Cup dopo il titolo conquistato insieme lo scorso anno . Per il campione in carica della categoria, l’importante balzo in avanti è arrivato grazie al secondo posto di gara 1 e alla preziosa vittoria centrata in gara 2. Un doppio podio e tanti punti pesanti che in vista della volata finale a Monza e al Mugello consentono a Cassarà di ripresentarsi in pista a ottobre con 15 punti (l’equivalente di una vittoria) e 18 punti di vantaggio sui più immediati inseguitori.

Purtroppo non è andata in maniera similare all’altro scudiero 2022 del team Raptor, Aldo Festante . Dopo una discreta qualifica in quinta fila, il 22enne pilota di Capua è incappato in un’uscita di pista che l’ha costretto al ritiro poco dopo il via di gara 1. Con la posizione di partenza compromessa proprio da questo stop, in gara 2 Festante ha provato la missione impossibile dall’ultima fila e con una buona progressione ha recuperato una quindicina di posizioni, non riuscendo tuttavia ad agguantare la zona punti, attacco rimandato al prossimo appuntamento a Monza. Dalla new-entry schierata in Silver Cup, a Vallelunga è invece arrivato un ulteriore podio , quello conquistato da Max Montagnese , giunto secondo in gara 1 alla sua prima presenza in campionato con il team modenese .

Il team principal Andrea Palma dichiara dopo il quarto round : “ Nel complesso il weekend di Vallelunga, sempre speciale per il team, è stato positivo. Contenti con Cassarà di aver ottenuto il risultato importante per il campionato tra una vittoria e un podio. Abbiamo fatto un passo in avanti importante nel tentativo di riuscire a confermarci nella Michelin Cup già al primo anno con la nuova vettura, che già in sé è sempre una nuova sfida anche tecnica, e con ancora più rivali. Bene pure Montagnese, ci dispiace invece per quanto successo in gara 1 a Festante, ma già in gara 2 ha recuperato con una buona gara e l’atteggiamento giusto . Si può far bene, quindi ora concentrati per i test per prepararci al meglio per Monza. Noi ce la mettiamo tutta! ” .