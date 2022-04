Rally. Rinviato il Bellunese, Maddalosso al palo

Non bastava un fine settimana pesantemente condizionato da un meteo ballerino ma, a rovinare un atteso esordio, ci si è messo pure l'annullamento di un Rally Bellunese che, il 9 e 10 Aprile, doveva dare il via alla Coppa Rally ACI Sport, in zona quattro.

Ai nastri di partenza un motivato Roberto Maddalosso, in coppia con Nicola Doria, era pronto a calarsi nell'abitacolo di una vettura di ultima generazione, la Renault Clio Rally 5 di PR2 Sport.

“ Pronti, via, anzi no” – racconta Maddalosso – “anche se noi eravamo davvero pronti ad iniziare questa nuova avventura con la Renault Clio Rally 5 di PR2 Sport. L'annullamento del Bellunese, a ventiquattro ore dalle verifiche, è stato sconcertante, soprattutto dopo aver letto le motivazioni sui giornali locali. Parlare di sicurezza, di muretti pericolosi, fa un po' rimanere esterrefatti perchè se la strada è aperta tutti i giorni ai locali, ad esempio al pulmino dello scuolabus, mi chiedo se per loro non risulta essere pericoloso. Mi spiace per gli organizzatori, ci mettono anima e corpo per poterci far correre e vedersi annullare il proprio evento, a ventiquattro ore prima del via, è difficile da comprendere. Aspetteremo la prossima edizione.”