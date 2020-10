Secondo posto per il team Stars&Stripes alla Power Cup di Cuneo

Ottima la prova per la scuderia sassolese Stars & Stripes, ieri nella Power Cup di Cuneo: la squadra di sassuolo ha conquistato un ottimo secondo posto dietro al solo John Deere ma tradita dal turbo che ha privato Stars & Stripes di una vittoria certa.

Quest'anno sfortunatamente, a causa delle misure restrittive legate a Covid-19, non è stato possibile organizzare un campionato di Power Pulling; per questo motivo, nella giornata di ieri, è stata organizzata la Power Cup: uno spettacolo a cui non era possibile assistere dal vivo ma solamente on line.