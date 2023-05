Slalom di Montefiorino, tanto pubblico per una domenica di motori

Lo Slalom di Montefiorino in provincia di Modena ha inaugurato la Coppa Emilia Romagna 2023, organizzata da Brm e Racing Team Le Fonti. Settanta i partecipanti, che potevano essere molti di più se le previsioni meteo non avessero previsto pioggia battente per tutto l'arco della giornata, cosa poi non accaduta.

Comunque lo spettacolo, di fronte ad un pubblico numeroso, non è venuto meno, con la vittoria arrisa a Davide Belli, Formula Gloria, arrivato in Emilia da Latina, che ha realizzato il suo miglior tempo nella terza manche; secondo posto per il toscano Daniele Giannini, Formula Radical, che ha preceduto di un nulla il bresciano Alessandro Bertanza ,Formula Ghpard.

Spettacolare la condotta di gara del quarto classificato "Nico 666", primo della combattuta categoria kart cross; fra i vincitori di classe, Ivan Cavani, Lancia Delta, Lanzi/Riu, (nel gruppo rally si può correre con il navigatore), Renault Clio, Ilario Tonelli, Fiat X1/9, Luca Bozzolan, Renault Clio, Davide Ruggi, A112, Fabrizio Lenzotti, Renault 5 Gt turbo, Mirco Ruggi,Opel Corsa, "Ivan" , Fiat X1/9, Silvestri/Gentosi, Citroen Saxò,Massimo Manfredini, Ape,Andrea Teneggi, Porsche Rsr, Sara Manfredini, Fiat Uno Turbo, Claudio Zamuner, Peugeot 106, Damiano Tolotto, Peugeot 106, mentre fra le storiche ha prevalso il campione 2022, Walter Lungherini, Opel Corsa.

Prossimo appuntamento lo Slalom di Tredozio, nell'alto forlivese, il 28 maggio.