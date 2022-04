Giornata di prove all'Autodromo di Modena per Valentino e la sua Academy

L'Autodromo di Modena di Modena ha ospitato uan sessione di prove della VR46 Riders Academy, il team creato da Valentino Rossi come vivaio di giovani talenti delle due ruote. Tra le curve di Marzaglia sono scesi in pista lo stesso campione di Tavullia, insieme a Bagnaia, Marini e Morbidelli, in una sessione loro riservata. Un allenamento in vista del Gp del Portogallo, in progamma il 24 aprile sul tracciato di Portimao, che condivide un disegno analogo a quello del circuito modenese.

Durante la giornata di allenamenti all'Autodromo, Valentino Rossi è stato anche omaggiato di un dipinto dell’artista modenese Alessandro Rasponi raffigurante il pilota in azione.