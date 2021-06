"Il ciclo non è un lusso": le farmacie di Modena dove non si paga l'IVA sugli assorbenti

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Verso una parità di genere: tamponi e assorbenti in farmacia senza IVA, ecco perché

Anche a Modena, da questa settimana e fino al prossimo 31 dicembre, non si pagherà più l'IVA del 22% sugli assorbenti femminili. È l'iniziativa di tutte le 260 LloydsFarmacia italiane applicheranno uno sconto su una serie di marchi di assorbenti, proprio del 22%, in modo da azzerare, di fatto, il costo dell'IVA per le proprie clienti.

Perché 'Il ciclo non è un lusso' e quella dell'iva sugli assorbenti, secondo LloydsFarmacia, è una misura discriminante. Oltre 40 i prodotti che possono beneficiare di questa iniziativa. Ai microfoni di ModenaToday le parole della Direttrice Vendite Retail del Gruppo Admenta Italia - LloydsFarmacia Arianna Furia e dell'Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Modena, Grazia Baracchi.