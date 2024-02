Gestione dei rifiuti a Zocca, Covili punge il Comune: "Così non va"

"Sono passati ormai 6 mesi da quando è partita la transizione verso il nuovo sistema di raccolta ed è ormai possibile tracciare un bilancio. Ci arrivano quotidianamente segnalazioni di disservizi e abbandono di rifiuti, fino alla nascita di alcune vere e proprie discariche abusive ai lati delle strade. Sia chiaro: non ci può essere nessun tipo di indulgenza verso i comportamenti incivili. Ma qui il problema è un altro: tutto questo era prevedibile?"

A domandarselo è Federico Covili, capogruppo Zocca Domani, che interviene sulla questione degli abbandoni d rifiuti in paese. "A suo tempo abbiamo ampiamente espresso i nostri dubbi su un sistema di raccolta che avrebbe creato problemi in un territorio come il nostro. E avevamo detto che era necessario fare un lavoro profondo, di coinvolgimento della popolazione. Invece si è seguita un’altra strada. Per ragioni di convenienza politica si è voluta raccontare la versione (falsa) per cui l’Amministrazione comunale non avesse alcun ruolo, minimizzare ogni possibile critica, non ascoltare nessuno, azzardare paragoni con Comuni diversi dal nostro. In Consiglio comunale ci è stato detto addirittura che con le nostre perplessità incoraggiavamo(!) l’abbandono dei rifiuti. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, si stanno configurando problemi ambientali molto seri, senza considerare la ricaduta su un territorio che ha ancora l'ambizione di definirsi turistico".

Zocca Domani chiede perciò che il sindaco convochi immediatamente Hera, pretendendo "una maggiore precisione nella raccolta e un miglioramento del servizio. E chiediamo non si sottovaluti più la situazione ma si studi un programma fatto di educazione ambientale, informazioni e controlli, utilizzando anche videocamere e multe. L’inciviltà purtroppo è presente anche a Zocca e il passaggio a un nuovo sistema di raccolta non è mai facile. Ma è necessario che l’Amministrazione comunale si assuma le proprie responsabilità".