Abbattimento degli alberi. L'interrogazione del gruppo Consiliare M5S: "Il Comune spieghi le ragioni"

Prosegue l’abbattimento degli alberi all’interno del Comune di Modena: nei giorni scorsi è toccato ai circa 15 esemplari di Bagolario in Via Peretti e all’interno dell’area ex-AMCM, ma anche, per ragioni non chiare, alla grande quercia secolare sita sulla SS12 (Via Bellaria, all’altezza del civico 335, sulla sinistra andando verso Montale). Ma quali sono le motivazioni di questi abbattimenti (Via Peretti /ex-AMCM, Via Bellaria)? Sono state prese in considerazione ipotesi alternative? Quale è stato l’iter decisionale e come sono stati informati e coinvolti i cittadini?

A porre queste domande all’amministrazione comunale è un’interrogazione depositata ieri il gruppo consiliare del M5S di Modena, composto da Enrica Manenti, Giovanni Silingardi e Andrea Giordani, da sempre in prima linea nella difesa dell’ambiente e nel rispetto di quanto contenuto nelle recenti Linee guida del Verde.

“Ogni albero vivo abbattuto è un danno collettivo. Sappiamo che talvolta gli abbattimenti sono necessari, tuttavia ci sono punti che l’amministrazione dovrebbe sempre chiarire prima di procedere a questo tipo di operazioni. Per fare un altro esempio, sarebbe interessante anche sapere le ragioni della ecatombe degli alberi che si reggevano imponenti in Via Emilia Est poco prima del Ponte di Sant'Ambrogio.”, spiegano Manenti, Silingardi e Giordani. “I cittadini hanno diritto di sapere perché gli alberi vengono abbattuti, se tale abbattimento è davvero necessario e quindi la ragione perché sono state escluse ipotesi alternative. E devono anche essere informati e coinvolti sul “dopo”. Una volta abbattuti gli alberi, che cosa intende fare il Comune? Esiste un piano di sostituzione? Questo piano viene effettivamente perseguito? Quanti nuovi alberi, per esempio, sono stati piantati nel 2020 e di che tipo?”.

“Insomma, le domande senza risposta sono tante e questo spiega perché abbiamo inteso fare questa interrogazione. Il Comune deve delle risposte, non al nostro gruppo consiliare, ma ai modenesi. Cominciando per esempio a dare seguito a quanto dispongono le Linee guida del Verde, ovvero a pubblicare sul sito istituzionale il censimento aggiornato del verde e i programmi di abbattimento e sostituzione”, concludono i consiglieri pentastellati.