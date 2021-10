Ballottaggi, questa mattina al voto solo il 12% degli elettori

Allle ore 12 di oggi è stato effettuato il primo rilevamento circa l'affluenza ai seggi nei comuni al ballottaggio. Ricordiamo che sul territorio modenese sono due le amministrazioni impegnate nel secondo turno: Pavullo e Finale Emilia. Nel capoluogo del Frignano si è recato al voto finora il 12,48% degli elettori, nella cittadina della Bassa il 12,50%. Allo stesso orario del primo turno l'affluenza era di più alta in enta,bi i comuni di circa due punti percentuali.

I seggi saranno aperti domenica 17 ottobre (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 18 (dalle ore 7 alle ore 15). Prossimo rilevamento nel pomeriggio odierno.

Come si vota al ballottaggio

La preferenza può essere espressa solo per uno dei due candidati alla carica di sindaco tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto. Attenzione: non possibile votare per un candidato alla carica di sindaco e per una lista non collegata a quel candidato a sindaco. La scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e sul simbolo della lista che appoggia l'altro candidato è nulla.

Quando il voto è valido e quando non lo è

È valido il voto anche quando il crocesegno sia stato impropriamente apposto fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, ad esempio sul contrassegno di una lista collegata, poiché la volontà effettiva dell'elettore appare comunque manifesta. È valido il voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste collegate. È valido il voto quando si è in presenza di segni meramente ripetitivi o superflui in quanto non possono essere interpretati come 'segni di riconoscimento', tali da determinare la nullità del voto espresso. In particolare scrivere sulla scheda il nome di un candidato sindaco può essere interpretata come conferma del voto espresso per l'elezione del sindaco, in quanto innocua espressione solo rafforzativa del relativo suffragio.

Non è valido il voto quando il crocesegno è tracciato sia sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, sia su un simbolo di una lista collegata all'altro candidato. Non è valido il voto quando sulla scheda vengono menzionati i nominativi di candidati alla carica consiliare, in quanto ciò integra un segno di riconoscimento e inficia pertanto la validità del voto.