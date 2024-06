Elezioni, alle ore 12 in provincia di Modena l'affluenza è al 32-33%

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

[Aggiornamento ore 12]: Alla seconda rilevazione sull'affluenza alle urne, dopo quella di ieri sera, la partecipazione al voto nel territorio modenese sale di una decina di punti percentuali

Se ieri sera l'affluenza si era attestata intorno al 19,12% su base provinciale per quanto riguarda le Europee e al 20,05% per le comunali, il primo dato è salito intorno al 32% questa mattina e intorno al 33,5% per quanto riguarda invece i soli 31 comuni in cui si vota anche per eleggere sindaco e consiglio comunale.

A Modena, come sempre avvenuto, si partecipa al voto in modo superiore alla media nazionale, che alla rilevazione di mezzogiorno (europee) è ferma al 25%.

Impossibile fare un raffronto logico con le scorse elezioni, in quanto nel 2019 non si votò nella giornata di sabato. Il dato complessivo per la scorsa tornata elettorale fece segnare una media del 69,23% per le elezioni europee, in linea ma leggermente inferiore a quella del 2014 (73,08%).

Ricordiamo che oggi, domenica 9 giugno, i seggi resteranno aperti fino alle ore 23. Subito dopo inizierà lo scrutinio per le elezioni Europee, mentre le operazioni per le elezioni Comunali riprenderanno nel primo pomeriggio di lunedì.

I votanti

Sono 543.196 gli aventi diritto del territorio provinciale modenese chiamati ad esprimersi per eleggere i rappresentanti del Parlamento Europeo per i prossimi cinque anni, alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024. Dai dati forniti dalla Prefettura di Modena risulta che di questi, 266.409 sono uomini e 276.787 donne, suddivisi in 701 sezioni di cui 6 ospedaliere.

Oltre alle elezioni europee si voterà per il rinnovo degli organi di governo di 31 Comuni modenesi (su un totale di 47), in particolare per il rinnovo del Consiglio comunale e dell’elezione diretta del Sindaco e a queste elezioni sono chiamati al voto 448.856 cittadini modenesi, di cui 219.852 uomini e 229.004 donne.