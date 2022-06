Referendum, affluenza sotto il 7% nel modenese. I dati dei tre comuni al voto

Alle ore 12 sono stati comunicati i primi dati circa l'affluenza ai seggi per il referendum e per le Amministrative. I numeri sono molto bassi. In provincia di Modena si è recato alle urne solo il 6,90% del corpo elettorale.

Il prossimo aggiornamento è previsto per le ore 17, poi alle 23 arriverà il dato definitivo, che farà immediatamente capire se sia stato o meno raggiunto il quorum previsto per questo tipo di consultazioni referendarie.

I tre comuni al voto

Numeri decisamente diversi per quanto riguarda le elezioni comunali, che nel nostro territorio riguardano i comuni di Castelnuovo Rangone, Bomporto e Novi di Modena.

A Castelbuovo alle ore 12 ha votato il 15,00% degli elettori, in linea con lo stesso dato dell'elezione precedente. A Bomporto un dato più basso rispetto a tre anni fa: oggi ha finora votato il 16,39% dei cittatini (rispetto al 23%), così come a Novi, dove ha votato il 18,38% (rispetto al 20% del 2017). In questi comuni sono ovviamente più alti anche i dati sull'affluenza al referendum.

Quando si vota

Si vota solo in una giornata: domenica 12 giugno dalle 7 alle 23. L'eventuale ballottaggio si terrà domenica 26 giugno. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi e proseguiranno fino a lunedì mattina. Lo spoglio inizia con le schede dei referendum. A seguire quelle per le elezioni amministrative.

Come si vota nei comuni fino a 15 mila abitanti

Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco o sul contrassegno della lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco. In ogni caso, il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.

È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità assoluta di voti (un caso estremanente raro) si procede a un turno di ballottaggio domenica 26 giugno tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.