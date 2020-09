Referendum, al voto questa mattina il 14% dei modenesi

Alle ore 12 di oggi, primo orario di riferimento, l'affluenza ai seggi per il referendum costituzionale in provincia di Modena è stata pari al 14,62. Un dato certo non molto elevato, ma comunque superiore alla media nazionale, che allo stesso orario si è attestata poco sopra il 12%.

Ricordiamo che la votazione si svolge su due giorni. Domenica 20 settembre i seggi sono aperti dalle 7.00 alle 23.00 senza alcuna pausa, mentre lunedì 21 settembre si può votare dalle ore 7.00 alle ore 15.00. A seguire inizierà lo scrutinio per il referendum, mentre le elezioni locali saranno esaminate nella giornata di martedì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In provincia si Modena si vota anche per il rinnovo delle Amministrazioni Comunali di Vignola e Montese. Come prevedibile in questi due comuni l'affluenza è da subito più elevata: alle 12 a Vignola ha già votato il 18,24%, mentre a Montese il 20,47%. Prossimo dato alle ore 19 di oggi.