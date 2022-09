Elezioni 2022: alle 19 in Provincia di Modena affluenza al 60,43%

E' uscito l'aggiornamento sull'affluenza alle urne alle ore 19.00 di oggi. Nella mattina, fino alle ore 12, l'affluenza alle urne per la provincia di Modena era stata del 23,61 %. Mentre per Modena comune l'affluenza era del 24,42 %. Alle ore 12 Fanano era in testa il comune con il maggior numero di votanti con il 28,29 %, mentre quello che aveva una minore partecipazione era quello di Cavezzo con il 20,07 %

L'affluenza

AGGIORNAMENTO ORE 19: Alle ore 19 di oggi l'affluenza alle urne per la provincia di Modena è del 60,43%. Per Modena comune l'affluenza fino alle 19 è stata del 62,54 %.

Il comune dove fino alle 19 si è registrato il maggiore afflusso è quello di Castelnuovo Rangone con un totale del 64,38 %, mentre quello che per ora ha registrato meno partecipazione è quello di Finale Emilia con il 53,59%

Per la Regione Emilia-Romagna l'affluenza alle ore 19 si aggira intorno al 59,80%,

Dopo un primo aumento nella mattina di partecipazione, nel pomeriggio cala l'affluenza rispetto alla tornata precedente con un 60,43 % a livello Provinciale

Per la provincia di Modena la scorsa volta l'affluenza alle ore 19 era stata del 65,92 % , mentre per Modena Comune appena del 67,91%.

Alla scorsa tornata il comune modenese con meno affluenza alle ore 19 era stato San prospero con il 52,45 % . mentre quello che aveva registrato maggiore partecipazione era stato San Possidonio con 71,15%

A livello regionale la scorsa volta alle ore 19 si registrava un 65,98 % di affluenza.

I dati comune per comune

I collegi proporzionali e quelli uninominali

Come previsto dalla legge elettorale l'Italia è divisa in collegi con un dato numero di elettori, all'interno delle quali i partiti e le coalizioni presentano liste con i propri candidati. Nei collegi plurinominali vige il meccanismo proporzionale, dove ogni partito o coalizione presenta una lista di candidati e ottiene i seggi in base ai voti ottenuti, purché superi la soglia di sbarramento del 3% (10% per le coalizioni). In questo modo vengono assegnati 392 seggi per la Camera e 122 per il Senato. Il restante 37% dei parlamentari vegono scelti attraverso i collegi uninominali (147 per la Camera e 74 al Senato) dove vince il candidato che prende, in un turno unico, anche solo un voto in più rispetto agli altri. Restano poi 12 collegi appartenenti alla Circoscrizione estera che decretano 8 deputati e 4 senatori.

Come si vota

Al seggio, l'elettore riceverà due schede identiche ma una di colore rosa per l'elezione della Camera e una di colore giallo per il Senato. Ogni elettore dispone di un voto unico ma ha diversi modi per farlo valere:

si può tracciare un segno sul nome del candidato uninominale che si presenta con un partito o con una coalizione di essi, assegnando un voto al candidato e alla lista collegata, e viceversa sul candidato per darlo anche alla sua lista.

se invece la X è per un candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, il voto viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

si può altrimenti decidere di segnare il nominativo del candidato del collegio uninominale e il contrassegno della lista per dare il proprio voto sia al candidato sia alla lista e ai suoi candidati plurinominali.

si può tracciare una duplice X sul contrassegno della lista e i candidati nel collegio plurinominale della lista stessa diventa un voto valido per la lista e per il suo candidato uninominale.

Non è valido il voto disgiunto

Non si può votare in modo disgiunto ossia decidere di tracciare un segno sul nome di un candidato uninominale e poi sul contrassegno di una lista ad esso non collegato, pena la nullità della scheda. Allo stesso modo, non è proprio possibile esprimere una preferenza specifica per i candidati proporzionali indicati vicino al simbolo della lista, definiti bloccati proprio perché l'eventuale elezione avviene in ordine di presentazione.