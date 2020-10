Immigrato positivo al Posto integrato di polizia, la Lega all'attacco

La Lega nuovamente all'attacco sul tema dell'immigrazione dopo la notizia - pubblicata stamane dal quotidiano online La Pressa - secondo la quale due agenti della Polizia Locale sarebbero stati posti in isolamento dopo il contatto con uno straniero positivo al Covid-19, che sarebbe transitato dai locali del Posto Integrato di Polizia per un controllo. Oggi l'ufficio di viale Molza è rimasto chiuso al pubblico e i cittadini rimandati al comando di via Galilei.

"Si è materializzato esattamente quanto avevamo pronosticato - sostiene Davide Romani, referente provinciale della Lega Salvini Premier - i modenesi sono esposti a contagio a causa degli stranieri sempre più numerosi, e dediti all’illegalità, sul nostro territorio. Ecco il risultato degli sbarchi incontrollati, i cui effetti saranno ancora più evidenti con lo smantellamento dei decreti Salvini. Modena non merita questo malgoverno nazionale e locale e tutti i pericoli che comporta anche per la salute. Massima solidarietà ai due agenti ora in quarantena e alle forze dell'ordine tutte, che, a causa di una politica miope che favorisce l'importazione del virus, sono sottoposti a un altissimo rischio.

Ciò che è accaduto e sta accadendo è uno sfregio ai cittadini, che stanno già pagando un prezzo molto elevato alla pandemia".

"Ancora una volta - afferma Alberto Bosi, capogruppo consiliare Lega Modena - la politica buonista del PD sull'immigrazione provoca danni ai cittadini modenesi e non risolve i problemi degli immigrati stessi. Piena solidarietà e un ringraziamento sincero ai poliziotti coinvolti, che rischiano il contagio per avere fatto il loro dovere, e ai cittadini che si vedono chiudere un presidio fondamentale per la sicurezza del centro storico".

Anche il senatore modenese del Carroccio Stefano Corti attacca: "Il possibile contagio di alcuni agenti della polizia locale, intervenuti in pieno centro a Modena per controllare le generalità di un immigrato positivo al Covid, è la dimostrazione delle fallimentari politiche sulla immigrazione del Pd. La evidente impossibilità di tracciare i contatti dei clandestini moltiplica esponenzialmente il rischio contagio, il risultato è la quarantena obbligatoria per alcuni agenti e la chiusura del posto integrato di polizia locale di Modena".