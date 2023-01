Consiglio superiore della magistratura, scelti i modenesi Aimi e Bertolini

In corso nell'Aula di Montecitorio la seduta comune di Camera e Senato per eleggere i 10 componenti laici del Consiglio superiore della magistratura. La 'chiama' è iniziata dai senatori. Seguono i deputati. Per eleggere i nuovi componenti del Csm serve un'intesa tra le forze politiche.

L'accordo sui nomi raggiunto, con il rispetto anche della 'soglia di genere' prevista dalla legge per le candidature dei membri, a quanto si apprende, dovrebbe essere questo: 4 per Fratelli d'Italia (Isabella Bertolini, Daniela Bianchini, Rosanna Natoli e Giuseppe Valentino); 2 per la Lega (Claudia Eccher e Fabio Pinelli); 1 per Forza Italia (Enrico Aimi); 1 per il Pd (Roberto Romboli); 1 per M5s (Michele Papa); 1 per Azione-Italia Viva (Ernesto Carbone).

Ancora attesa per capire se sarà fumata bianca o nera del Parlamento, visto che tra i 5 Stelle, a quanto si apprende, serpeggia qualche dubbio sulle scelte dei nomi indicati dalla maggioranza. Il plenum del Csm attende di essere completato con i nuovi membri dopo la proroga a causa prima dello scioglimento delle Camere e poi della legge finanziaria. In più di un'occasione anche dal capo dello Stato Sergio Mattarella è stato espresso l'auspicio che il Parlamento faccia in fretta senza ulteriori rinvii.

Nuova occasione, quindi per due esponenti di spicco del centrodestra modenese - entrambi avvocati - chiamati ad un nuovo ruolo dopo aver mancato l'elezione a cariche politiche nelle recenti tornate politiche e regionali. Enrico Aimi è stato per molti anni punto di riferimento di Alleanza Nazionale sul territorio, salvo poi confluire in Forza Italia una volta conclusa l'esperienza del Popolo della Libertà: senatore uscente, ha mancato a settembre l'elezione al Senato. Isabella Bertolini, volto storico di Forza Italia, è stata Deputata per 13 anni, salvo poi abbandonare le fila azzurre e candidarsi nel 2020 alle elezioni regionali con la Lega, senza successo.