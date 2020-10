Forza Italia, Enrico Aimi nominato coordinatore regionale

Il senatore modenese di Forza Italia, Enrico Aimi, è il neo coordinatore del partito in Emilia-Romagna. A lui il compito non certo agevole di guidare la forza politica nel momento del suo minimo storico, sul territorio regionale così come a livello nazionale.

"Ringrazio con profonda riconoscenza il Presidente Silvio Berlusconi, al quale sono legato da un sincero sentimento di stima e di affetto, per l'importante incarico fiduciario conferitomi – commenta Aimi - Abbraccio la mia capogruppo in Senato, Anna Maria Bernini, punto di riferimento imprescindibile nella nostra Emilia Romagna. In questo importante momento politico sento altresì il dovere di esprimere un sentimento di vicinanza a tutti i dirigenti di Forza Italia per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato. All'amico senatore Adriano Paroli, al quale succedo, in particolare ringraziamento per l'importante lavoro fin qui svolto".

"Si apre così una stagione in cui FI dovrà rafforzare la sua presenza sul territorio per tornare ad essere protagonista sui temi centrali nell'agenda degli italiani, delle famiglie, delle categorie produttive, delle imprese, dei professionisti e di tutti i lavoratori. Un compito per me impegnativo che desidero svolgere con spirito fortemente inclusivo. Il nostro scopo è quello di dare risposte chiare e indicare soluzioni, lavorando come sempre in un dialettico confronto con gli alleati di centrodestra, rafforzando l'alleanza senza subordinazioni. A livello regionale come a livello nazionale ribadiamo la nostra forte opposizione alla disastrosa gestione politica della sinistra e di un governo che si dimostra, per incapacità ed ottusità, nemico degli italiani, dei ceti medi, dei lavori autonomi. Fi è in campo per tornare ad essere punto di riferimento e guida per milioni di italiani".

(DIRE)