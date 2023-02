Al via il voto nelle Assemblee di circolo Pd della provincia di Modena

È iniziato questa mattina il voto nei circoli Pd, dove gli iscritti discuteranno le mozioni dei 4 candidati alla segreteria nazionale (Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein) e sceglieranno tramite le votazioni nelle assemblee i due candidati che concorreranno alle primarie il prossimo 26 febbraio.

In provincia di Modena si vota in 67 circoli dal 4 fino al 12 febbraio; si inizia oggi con Fiorano, Limidi-Sozzigalli, San Lazzaro - Modena Est, Sacca - Crocetta – Torrazzi, Medolla e Maranello. L’elenco completo e aggiornato delle assemblee è visibile sul sito del Partito Democratico di Modena all’indirizzo https://www. pdmodena.it/assemblee-nei- circoli/. “La commissione provinciale per il congresso ha certificato 4.281 iscritti – spiega il segretario provinciale Pd Roberto Solomita – in lieve aumento (circa il 2 per cento) rispetto allo scorso anno. Sono dati che dimostrano un rinnovato interesse alla adesione al Partito Democratico, ma che non configurano nessuna anomalia sul nostro territorio provinciale. Saranno giorni di intenso lavoro e partecipazione per la nostra comunità politica, ringraziamo tutti i volontari che la rendono possibile e auspichiamo la massima partecipazione degli iscritti”.