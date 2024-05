Motor valley fest, ambientalisti contro l'esaltazione della velocità: "Dalla Regione retorica da ventennio"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Rete Emergenza Climatica e Ambientale (RECA) che riunisce associazioni e comitati in tutta la regione usa parole molto dure per criticare l'evento modenese del Motro Valley Fest inaugurato questa mattina. Nel mirino degli ambientalisti c'è la "solita roboante esaltazione dei motori e della velocità" che "nasconde devastazioni ambientali, inquinamento, lutti e consumo di suolo".

RECA commenta "Sebbene tutti gli stati più civili puntino alla mobilità sostenibile e alla riduzione delle auto, da noi si sostiene pubblicamente e si fomenta la cultura dell’auto privata e della velocità, come mito inattaccabile e ben radicato. 'Con i nostri rumori da corsa siamo la colonna sonora del Belpaese (..) È la ricerca del divertimento a farci vedere un traguardo in fondo ad ogni rettilineo, a trasformare ogni curva in un circuito da percorrere a tutto gas” dice il video “promozionale” della Regione e lascia sbalorditi, per la retorica pericolosa, machista, futurista così tanto simile a quella del ventennio. Così, mentre la nostra regione soffoca sotto una pesante e persistente cappa di smog, ed è una delle zone più inquinate d’Europa, mentre le strade sono macchiate dal sangue della costante strage stradale, un diluvio di cemento per nuove tangenziali e autostrade si sta abbattendo sulla nostra regione".

"Il tasso di motorizzazione della Regione Emilia-Romagna, al terzo posto in Italia dopo Piemonte e Toscana, è uno dei più alti d’Europa e del mondo (65 auto ogni 100 abitanti). Aumentare lo spazio destinato alle auto, non diluisce il traffico ma lo attrae in un circuito vizioso che porta con sé maggiore inquinamento dell'aria, maggiore incidentalità, maggiore consumo di suolo e sempre più propensione all'uso delle auto - accusano gli ambientalisti - Progetti voluti dal Governo e dalla Regione, in una logica bipartisan, ma che sono buchi neri per i fondi pubblici, in un territorio già abbondantemente impermeabilizzato e fragile, come ci hanno insegnato i recenti disastri causati da frane e alluvioni".

La rete di associazioni nata ormai 4 anni fa - che per il territorio modenese comprende ad esempio Friday for Future, il Centro Servizi Volontariato Terre Estensi e i No Cave di Piumazzo - formula quindi alla Regione una serie di proposte, tra cui una moratoria a tutti i progetti di grandi opere stradali, il ripristino dei vecchi tracciati dismessi ferroviari e l'applicazione della Città 30, con riduzione velocità, aumento zone pedonali e sostegno ai comuni per realizzare le strade scolastiche.