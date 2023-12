Amministrative 2024. Costantini presenta un sondaggio e si fa avanti, ma il Pd lo boccia

L'avvicinamento del centrosinistra al voto amministrativo del prossimo anno prosegue in maniera animata. In assenza di un candidato conclamato e forte per il post Muzzarelli, il Pd si trova alle prese con molti nomi e con diverse autocandidature. Ultima in ordine di tempo è arrivata anche la disponibilità di Umberto Costantini, da 10 anni sindaco di Spilamberto. Dopo aver annunciato che non si candiderà per un terzo mandato in paese, Costantini non solo si è proposto per la corsa a sindaco nel capoluogo, ma ha anche commissionato un sondaggio.

La rilevazione svolta dall'agenzia Quorum ha consentito di raccogliere dati molto interessanti su un campione di 805 modenesi. Innanzitutto il sondaggio ha confermato l'apprezzamento per l'operato dell'Amministrazione Muzzarelli (un 73% di favorevoli). In secondo luogo gli intervistati hanno scelto per il 64% un futuro candidato di centrosinistra e per il 30& uno di centrodestra: solo il 5,6% sosterrebbe una terza parte e invece una rilevante fetta di circa il 27% del campione si è detta indecisa.

Tra i potenziali candidati di centrosinistra proposti nel sondaggio a spuntarla è stata Francesca Maletti, già rivale di Muzzarelli alle primarie e oggi consigliera regionale. A breve distanza si colloca Davide Baruffi, seguito a stretto giro da Giulio Guerzoni. Con un certo distacco e con percentuali molto simili tra loro seguono lo stesso Umberto Costantini, Andrea Bortolamasi, Andrea Bosi, Massimo Mezzetti, Paolo Cavicchioli e Diego Lenzini.

L'avanzata di Coatantini non è stata però gradita dai vertici del Pd modenese. “Il Partito Democratico non è un trampolino per i propri destini personali, ma una comunità politica dove si viene collettivamente chiamati a ricoprire responsabilità e non ci si autocandida. Ricordiamo infatti che il Partito Democratico della città di Modena ha già espresso una rosa di possibili candidati alla guida della città dopo un percorso che nei prossimi giorni vedrà l’assemblea conclusiva chiamata a decidere”, hanno dichiarato Roberto Solomita e Federica Venturelli, rispettivamente Segretari della Federazione provinciale e cittadina del PD, respingendo la possibilità di candidatura ventilata a mezzo stampa dal Sindaco di Spilamberto.

I due segretari hanno sottolineato: “È tempo di responsabilità e spirito di squadra, non della promozione di se stessi, e questo, un partito maturo e dalla lunga e solida tradizione amministrativa deve comprenderlo. Se dunque possiamo capire la soddisfazione dei giovani amministratori per il buon lavoro svolto, ricordiamo a tutti che il PD viene prima dei singoli, e vince se sa essere unito, pensare all’interesse collettivo, al ‘noi’ prima che a ‘io’".

"Ciò ribadito, registriamo positivamente il grande gradimento in favore del centrosinistra espresso da ben il 65% degli interpellati, segno che la città di Modena, pur nelle difficoltà che tutto il Paese sta vivendo, ha saputo essere ben amministrata, e che il Sindaco Muzzarelli e la sua Giunta hanno saputo tenere la barra dritta anche in un mare agitato: e di questo i modenesi, che ci vedono bene, si sono accorti", concludono.