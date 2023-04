Revoca della cittadinanza a Mussolini, l'Anpi chiede un nuovo voto a Carpi

La revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini potrebbe tornare nell'agenda politica di Carpi, un anno dopo il voto che vide la maggioranza in consiglio comunale senza i numeri sufficienti per approvare la revoca dell'atto, attribuita nel 1924 a Mussolini nella città dei Pio come in tanti Comuni italiani sotto l'impulso del nascente regime fascista. Il Consiglio potrebbe affrontare una nuova votazione su sollecitazione dell'Anpi, che torna alal carica per condurre la propria battaglia politica anche a Carpi.

Diversi consigli comunali in tutta la nostra provincia hanno revocato la cittadinanza al Duce, ma resta aperto il "caso Carpi", dove la votazione nel 2022 si è trasformata in un braccio di ferro politico. L'Anpi spiega in una nota: "E’ ormai trascorso un anno da che, nella città dei Pio, anche in relazione al meccanismo previsto per tali delibere dallo Statuto comunale, il provvedimento non è stato approvato con il quorum richiesto. Per ANPI si è trattato di un fatto gravissimo come, del resto, i comportamenti e le motivazioni di chi si è sottratto al voto uscendo dall’aula".

Da qui la nuova mobilitaione: "L’Anpi di Carpi, tramite il suo Presidente Lucio Ferrari, ha presentato, nuovamente, una richiesta al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed ai Capigruppo sottoscritta anche da CGIL, ANPPIA, ARCI e UDI con l’auspicio che venga sanata quella che considera un’offesa alla memoria di chi ha combattuto il fascismo, anche a costo della vita, e con loro l’intera città di Carpi".

L'associazione dichiara: "Mai come di questi tempi la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini è l’opportunità per certe forze politiche di chiudere definitivamente i conti con il fascismo, con la sua cultura e tutto ciò che ha comportato:soppressione delle libertà, leggi razziali, alleanza con la Germania nazista, guerra. L’ANPI, da parte sua, continuerà a combattere interpretazioni storico-politiche distorte e nostalgiche riaffermando l’attualità dell’ideale antifascista mentre al Consiglio comunale di Carpi spetta ora, con il più ampio consenso delle forze politiche, di revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini per ristabilire dignità, onore, credibilità che sono stati conferiti a questa Istituzione grazie alla Costituzione italiana, democratica e antifascista".